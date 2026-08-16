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Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Konyaalti, Turcja

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4 obiekty total found
Penthouse 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 6/7
Apartamenty z Możliwością Płatności Ratalnej z Parkingiem Wewnętrznym w Konyaaltı Antalya Ap…
$2,18M
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Piętro 2/2
Penthouse znajduje się w Konyaaltı / Gürsu, jednej z najbardziej elitarnych i prestiżowych d…
$403,734
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Penthouse 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 6/6
Located in the most beautiful location of Antalya and Konyaaltı, the penthouse is within wal…
$914,011
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem przy Głównej Drodze w Antalya Konyaal…
$881,404
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