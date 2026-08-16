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Penthouse w górach na Sprzedaż w Konyaalti, Turcja

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11 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Elegancki Apartament Niedaleko Plaży w Konyaaltı, Antalya Apartament dwupoziomowy znajduje s…
$320,416
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Penthouse 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Oddzielną Kuchnią i Wspólnym Basenem w Konyaaltı, Antalya Dzielnica Hurma zape…
$400,231
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Piętro 2/2
Penthouse znajduje się w Konyaaltı / Gürsu, jednej z najbardziej elitarnych i prestiżowych d…
$403,734
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Mieszkania z Instalacją Gazu Ziemnego w Pobliżu Komunikacji Publicznej w Sarısu, Konyaaltı M…
$275,304
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Penthouse 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 6/6
Located in the most beautiful location of Antalya and Konyaaltı, the penthouse is within wal…
$914,011
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Penthouse 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Góry Blisko Plaży w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Antalyi Apar…
$331,957
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/4
Przestronne Mieszkanie Typu Penthouse przy Głównej Drodze w Liman, Konyaaltı To dwupoziomowe…
$354,599
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem przy Głównej Drodze w Antalya Konyaal…
$881,404
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Piętro 4/4
Dwupoziomowy Apartament z 3 Sypialniami, w Odległości Spaceru od Plaży w Liman w Antalyi Dzi…
$341,293
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Penthouse 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 2
Mieszkania z Instalacją Gazu Ziemnego w Pobliżu Komunikacji Publicznej w Sarısu, Konyaaltı M…
$225,371
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Penthouse 8 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 8 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 325 m²
Piętro 1/2
Dwupoziomowy Apartament na Sprzedaż w Korzystnej Lokalizacji w Antalyi, Konyaaltı Położony p…
$460,382
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