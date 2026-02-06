Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Kepez
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Sklep

Wynajem długoterminowy sklepów w Kepez, Turcja

Sklep Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Sklep 90 m² w Kepez, Turcja
Sklep 90 m²
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 8/1
Nowoczesne Biuro z Widokiem na Miasto w Kompleksie w Antalyi, Kepez Prezentowane biuro znajd…
$708
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się