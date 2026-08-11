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Wille w górach na sprzedaż w Kas, Turcja

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21 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Kas, Turcja
Willa 5 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa Willa z Widokiem na Morze i Prywatnym Basenem na Działce 710 m² w Kalkan Położony …
$1,49M
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Willa 6 pokojów w Kas, Turcja
Willa 6 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowa Willa z Widokiem na Morze i Ekskluzywnymi Udogodnieniami w Kalkan w Antalyi Położo…
$1,33M
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Willa 4 pokoi w Kalkan, Turcja
Willa 4 pokoi
Kalkan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
Niektóre domy imponują. I są też ci, w których się zakochujesz od pierwszego wejrzenia.Ta lu…
$1,37M
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Willa 5 pokojów w Kas, Turcja
Willa 5 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 4
Willa z Łaźnią Turecką, Sauną, Trzema Basenami i Prywatnym Biurem na Sprzedaż w Kalkan Dzięk…
$1,69M
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Willa 5 pokojów w Kas, Turcja
Willa 5 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowa Willa z Widokiem na Morze oraz Basenami Krytym i Zewnętrznym w Kaş Kalkan Rejon Ka…
$1,08M
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Willa 6 pokojów w Kas, Turcja
Willa 6 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Morze w Nagrodzonym Projekcie w Antalya Kaş Wille położone są w Kaş, w z…
$952,632
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Willa 3 pokoi w Kas, Turcja
Willa 3 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1
Dom w Zabudowie Szeregowej z Dużym Ogrodem w Kaş Kalkan Kalkan to popularna dzielnica Antaly…
$757,456
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Willa 4 pokoi w Kas, Turcja
Willa 4 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Morze oraz Elastycznym Planem Płatności w Kalkan Kalkan, położony nad je…
$580,591
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Willa 5 pokojów w Kas, Turcja
Willa 5 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z Basenem Naprzeciwko Plaży Patara w Antalyi Gelemiş, uznawane za serce P…
$337,583
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Willa 6 pokojów w Kas, Turcja
Willa 6 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Widokiem na Morze oraz Basenem Krytym i Odkrytym w Kalkan Kalkan położony jest na za…
$1,21M
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Willa 6 pokojów w Kas, Turcja
Willa 6 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 4
Willa z Widokiem na Morze i Ekskluzywnymi Udogodnieniami w Kalkan, Kaş Położone na zachód od…
$1,54M
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Willa 2 pokoi w Kas, Turcja
Willa 2 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa z 1 Sypialnią i Prywatnym Basenem przy Samej Linii Brzegowej w Kalkan, Kaş Willa znajd…
$390,038
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Willa 3 pokoi w Kas, Turcja
Willa 3 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z Prywatnym Basenem na Pierwszej Linii Brzegowej w Kalkan, Antalya Willa …
$659,268
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Willa 6 pokojów w Kas, Turcja
Willa 6 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 3
Umeblowana Willa z Widokiem na Morze i Potencjałem Inwestycyjnym na Półwyspie Çukurbağ w Kaş…
$1,11M
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Willa 4 pokoi w Kas, Turcja
Willa 4 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z 3 Sypialniami oraz Prywatnym Basenem w Strzeżonym Kompleksie w Kalkan, Antalya Kalka…
$416,996
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Willa 6 pokojów w Kas, Turcja
Willa 6 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Panoramicznym Widokiem na Morze i Basenami Wewnętrznym i Zewnętrznym Blisko Centrum …
$1,32M
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Willa 3 pokoi w Kalkan, Turcja
Willa 3 pokoi
Kalkan, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa przy Plaży z Prywatnym Basenem w Kalkan, Antalya Ta elegancka willa znajd…
$659,268
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Willa 5 pokojów w Kas, Turcja
Willa 5 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z Panoramicznym Widokiem na Morze w Unikalnej Lokalizacji na Półwyspie Çukurbağ w Kaş …
$1,12M
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Willa 6 pokojów w Kas, Turcja
Willa 6 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Piętro 1/3
Wille z Bogatymi Udogodnieniami w Kaş Kalkan Kalkan to piękna dzielnica położona w zachodnie…
$1,15M
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Willa 5 pokojów w Kas, Turcja
Willa 5 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 3
Ekskluzywna Willa nad Morzem, Prywatnym Basenem i Pomostem w Kaş Kalkan Kalkan szczyci się b…
$4,05M
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Willa 5 pokojów w Kas, Turcja
Willa 5 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z 4 Sypialniami, Widokiem na Morze oraz Basenem w Kalkan, Antalya Położony na zachód o…
$888,133
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