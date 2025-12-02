Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Sklepy na sprzedaż w Isparta, Turcja

nieruchomości komercyjne
8
2 obiekty total found
Sklep 96 m² w Isparta, Turcja
Sklep 96 m²
Isparta, Turcja
Powierzchnia 96 m²
$5,22M
Zostaw prośbę
Sklep 95 m² w Isparta, Turcja
Sklep 95 m²
Isparta, Turcja
Powierzchnia 95 m²
$3,71M
Zostaw prośbę
