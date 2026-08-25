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Wille nad morzem na sprzedaż w Gazipasa, Turcja

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1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Gazipasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 SYPIALNIE 1 SALON TRIPLEX WILLA 350 m2 POWIERZCHNIA DZIAŁKI 1.000 m2 ŁAZIENKA – WC J…
$649 970
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