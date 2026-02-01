Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Gazipasa, Turcja

4 obiekty total found
MEBLOWANE MIESZKANIE 2+1 DO WYNAJĘCIA W PARKU TROPIKALNYM GAZİPAŞA PAZARCI w Gazipasa, Turcja
MEBLOWANE MIESZKANIE 2+1 DO WYNAJĘCIA W PARKU TROPIKALNYM GAZİPAŞA PAZARCI
Gazipasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 5/5
Lokalizacja w Parku Tropikalnym Gazipaşa Pazarcı Unikalna, wysokiej jakości działka, części…
$534
za miesiąc
MEBLOWE MIESZKANIE 1+1 DO WYNAJĘCIA W PARKU TROPIKALNYM GAZİPAŞA PAZARCI w Gazipasa, Turcja
MEBLOWE MIESZKANIE 1+1 DO WYNAJĘCIA W PARKU TROPIKALNYM GAZİPAŞA PAZARCI
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2/5
Lokalizacja Tropical Park w Gazipaşa Pazarcı Unikalna, wysokiej jakości lokalizacja, w pełn…
$534
za miesiąc
MEBLOWE MIESZKANIE 1+1 DO WYNAJĘCIA W PARKU TROPIKALNYM GAZİPAŞA PAZARCI w Gazipasa, Turcja
MEBLOWE MIESZKANIE 1+1 DO WYNAJĘCIA W PARKU TROPIKALNYM GAZİPAŞA PAZARCI
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/5
Lokalizacja w Parku Tropikalnym Gazipaşa Pazarcı Unikalna, wysokiej jakości lokalizacja, w …
$532
za miesiąc
GAZİPAŞA PAZARCI WYSOKIEJ JAKOŚCI STRONA INTERNETOWA 1+1 WYPOSAŻONE MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA w Gazipasa, Turcja
GAZİPAŞA PAZARCI WYSOKIEJ JAKOŚCI STRONA INTERNETOWA 1+1 WYPOSAŻONE MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/7
Umeblowane mieszkanie 1+1 do wynajęcia w Gazipaşa Pazarcı, w wysokiej jakości lokalizacji z…
Cena na żądanie
