Wynajem długoterminowy dupleksów w Dosemealti, Turcja

1 obiekt total found
Bliźniak 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z Prywatnym Basenem i Dużym Terenem Zielonym w Yeşilbayır, Döşemealtı Ta willa do wyna…
$1,772
za miesiąc
