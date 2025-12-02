Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Didim
  4. Komercyjne
  5. Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Didim, Turcja

Nieruchomości inwestycyjne 140 m² w Didim, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 140 m²
Didim, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
$16,59M
Nieruchomości inwestycyjne 220 m² w Didim, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 220 m²
Didim, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
$17,87M
Nieruchomości inwestycyjne 160 m² w Didim, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 160 m²
Didim, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
$16,65M
