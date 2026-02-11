Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Datça
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Datca, Turcja

1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Resadiye, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Resadiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekspozycja Nowoczesny apartament na parterze z prywatnym ogrodem w Datça ReşadiyePełna obsłu…
$233,786
Agencja
ISB Global Immobilien
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
