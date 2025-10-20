Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Çorum
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Corum, Turcja

Alaca
24
Corum
17
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/10
Co dostajesz: Eksluzywny projekt w nowej dzielnicy Gazipasha. Na budowie: Budowa rozpoczęła…
$114,265
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Corum.

1 pokojowe

Parametry nieruchomości w Corum, Turcja

z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się