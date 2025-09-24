Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Mieszkania
  4. Condo
  5. Garaż

Condo z garażem na sprzedaż w Turcja

Mediterranean Region
5
Antalya
5
Alanya
5
Marmara Region
10
Pokaż więcej
Condo Usuwać
Wyczyść
5 obiektów total found
Condo 4 pokoi w Besiktas, Turcja
Condo 4 pokoi
Besiktas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Piętro 8/13
First -class decoration of the apartment in Besiktash with a view of the Bosphorus. Besikt…
$3,20M
Zostaw prośbę
Condo 5 pokojów w Yenimahalle, Turcja
Condo 5 pokojów
Yenimahalle, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Piętro 1/30
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Condo 5 pokojów w Uskudar, Turcja
Condo 5 pokojów
Uskudar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 278 m²
Piętro 8/12
Роскошная резиденция в самом сердце Ускюдара Квартира находится в комплексе, который явля…
$1,60M
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Condo 4 pokoi w Cekmekoy, Turcja
Condo 4 pokoi
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Piętro 5/12
A luxurious house in the elite area of ​​the Asian Istanbul   The complex consists of …
$610,633
Zostaw prośbę
Condo 6 pokojów w Marmara Region, Turcja
Condo 6 pokojów
Marmara Region, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 260 m²
Piętro 5/10
The residence is surrounded by green nature and a view of the lake The apartment is locat…
$461,866
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Turcja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się