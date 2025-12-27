  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Central Anatolia Region, Turcja

Ankara
3
Etimesgut
2
Sincan
1
Zespół mieszkaniowy Zeray Future Deluxe City
Zespół mieszkaniowy Zeray Future Deluxe City
Etimesgut, Turcja
od
$137,330
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 21
Nasz projekt znajduje się w Etimesgut w Ankarze, w najbardziej odpowiednim nowym obszarze osadniczym podział na strefy i wycena. Jest on umieszczony jako 4 bloki i 338 mieszkań na powierzchni 20 000 m2. Tam są normalne mieszkania zaczynające się od 1 + 1 do 4 + 1 i mieszkania penthouse z b…
Zeray Construction Inc.
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and services in a prestigious area, Ankara, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and services in a prestigious area, Ankara, Turkey
Sincan, Turcja
od
$301,812
Sincan, Turcja
od
$301,812
Oferujemy pełne apartamenty z widokiem na las, jezioro i dolinę.W rezydencji znajduje się kryty basen, taras na dachu, obsługa konsjerża, kawiarnia, spa, centrum fitness, studio jogi i pilates, sauna i pokój masażu, ogród, parking, ochrona na zewnątrz, klub.Wyposażenie i wyposażenie w domu O…
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa center near a metro station, Ankara, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa center near a metro station, Ankara, Turkey
Etimesgut, Turcja
od
$492,963
Etimesgut, Turcja
od
$492,963
Rezydencja oferuje całodobową ochronę, spa, kryty basen, masaże, siłownię, place zabaw dla dzieci i bawialnie, jogę i pilates studia, kawiarnie.Zakończenie - 30 / 12 / 2025.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w cichej okolicy, w pobliżu centrum miasta.Stacja metra - 30…
TRANIO
Zostaw prośbę
