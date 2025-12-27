Etimesgut, Turcja

Nasz projekt znajduje się w Etimesgut w Ankarze, w najbardziej odpowiednim nowym obszarze osadniczym podział na strefy i wycena. Jest on umieszczony jako 4 bloki i 338 mieszkań na powierzchni 20 000 m2. Tam są normalne mieszkania zaczynające się od 1 + 1 do 4 + 1 i mieszkania penthouse z b…