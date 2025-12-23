Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Carsamba, Turcja

2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Ulupinar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ulupinar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/15
Premium Residential Project w MersinPowierzchnia: 16 000 m ²Nowoczesny kompleks mieszkalny p…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Ulupinar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ulupinar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/5
OPIS WŁASNOŚCIKorzystna oferta od deweloperaPrezentujemy nowy kompleks mieszkalny w centrum …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
