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Mieszkania na sprzedaż w Cankiri, Turcja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kavakli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kavakli, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Położony w szybko rozwijającej się dzielnicy Beylikduzu, te ready-to@-@ move apartamenty sta…
$157,047
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Parametry nieruchomości w Cankiri, Turcja

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