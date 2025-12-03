  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Black Sea Region
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Black Sea Region, Turcja

Duzce
3
Trabzon
1
Yomra
1
Bartin
1
Rezydencja 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Rezydencja 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Rezydencja 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Rezydencja 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Rezydencja 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Rezydencja 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Rezydencja 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Kadikoy, Turcja
od
$250,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 23
Powierzchnia 95–260 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Projekt znajduje się w dzielnicy Kadıköy, sercu azjatyckiej części Stambułu. * W 10 minut można dotrzeć do pierwszego mostu łączącego azjatycką i europejską część miasta * Tunel Avrasiya oddalony jest o 5 minut * 5 minut linią metra • Stacja metra oddalona jest o 15 minut * W pobliżu, …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
95.0
190,000
Mieszkanie 2 pokoi
135.0
450,000
Mieszkanie 3 pokoi
215.0
560,000
Mieszkanie 4 pokoi
260.0
990,000
Agencja
Mehal Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Black Sea Region, Turcja
od
$59,980
Rezydencja oferuje ogrody, ochrona, plac zabaw dla dzieci, parking, sklepy.Zakończenie - sierpień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogoweSystem "Smart Home"Lokalizacja i pobliska infrastruktura Szpital - 4,1 kmUniwersytet - 2,6 kmCentrum miasta - 5 kmCentrum handlowe - 1…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Black Sea Region, Turcja
od
$70,994
W rezydencji znajdują się ogrody, ochrona, plac zabaw dla dzieci, parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Szpital - 4,7 kmUniwersytet - 3,7 kmCentrum miasta - 5 kmPrzystanek autobusowy - 10 metrów
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
Black Sea Region, Turcja
od
$205,793
W rezydencji znajdują się ogrody, ochrona, plac zabaw dla dzieci, parking, siłownia, basen.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogoweSystem "Smart Home"Lokalizacja i pobliska infrastruktura Szpital - 2,2 kmUniwersytet - 6.7 kmCentrum miasta - 2.8 kmPrzystanek autobusowy - 450 metrów
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Zespół mieszkaniowy Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Zespół mieszkaniowy Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Yomra, Turcja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 25
Powierzchnia 187–192 m²
2 obiekty nieruchomości 2
MARINCITY TRABZON, prestiżowy projekt mieszkaniowy, który przyniósł przełomowe funkcje nieruchomości w mieście. Standardy luksusu i komfortu zostały na nowo zdefiniowane w Kasusutu, Yomra, nowym centrum atrakcji w sercu Morza Czarnego, Trabzon.   Dla tych, których oczy na horyzoncie Niezr…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 4 pokoi
187.0
407,080
Deweloper
Ozgun Gida San. ve Tic. Ltd. Sti.
Zostaw prośbę
Realting.com
