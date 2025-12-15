  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Bartın
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Bartin, Turcja

Ulus
1
Kadikoy, Turcja
od
$250,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 23
Powierzchnia 95–260 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Projekt znajduje się w dzielnicy Kadıköy, sercu azjatyckiej części Stambułu. * W 10 minut można dotrzeć do pierwszego mostu łączącego azjatycką i europejską część miasta * Tunel Avrasiya oddalony jest o 5 minut * 5 minut linią metra • Stacja metra oddalona jest o 15 minut * W pobliżu, …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
95.0
190,000
Mieszkanie 2 pokoi
135.0
450,000
Mieszkanie 3 pokoi
215.0
560,000
Mieszkanie 4 pokoi
260.0
990,000
Agencja
Mehal Group
Na mapie
