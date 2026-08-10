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Mieszkania na sprzedaż w Bayrampasa, Turcja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Bayrampasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bayrampasa, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 243 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Bayrampasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bayrampasa, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
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