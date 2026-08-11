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Lokale Biurowe w Atasehir, Turcja

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nieruchomości komercyjne
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2 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 57 m² w Atasehir, Turcja
Pomieszczenie biurowe 57 m²
Atasehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 14
Wysokodochodowe Lokale Komercyjne w Doskonałej Lokalizacji w Stambule, Ataşehir Te biura i s…
$277,380
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Pomieszczenie biurowe 57 m² w Atasehir, Turcja
Pomieszczenie biurowe 57 m²
Atasehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 9
Nieruchomości Komercyjne w Pobliżu Metra w Ataşehir w Stambule Nieruchomości komercyjne znaj…
$269,373
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