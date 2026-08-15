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Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Alanya, Turcja

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27 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Piętro 5/6
🏡 Ekskluzywny apartament dwupoziomowy z 3 przestronnymi pokojami Markowe płytki cerami…
$303,151
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Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Piętro 5/6
🏡 Ekskluzywny apartament dwupoziomowy z 3 przestronnymi pokojami Markowe płytki cerami…
$285,661
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Penthouse 5 pokojów w Ispatli, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Ispatli, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Apartament z Widokiem na Morze oraz Miasto na Sprzedaż w Alanyi Demirtaş Apartament na sprz…
$171,582
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Penthouse 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 13
Apartament na Sprzedaż w Kompleksie z Dostępem do Prywatnej Plaży w Mahmutlar, Alanya Położo…
$455,784
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Penthouse 2 pokoi w Tosmur, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Tosmur, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 9/9
Położony zaledwie 120 metrów od morza, ten nowoczesny duplex w Tosmur oferuje 2 sypialnie, 2…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 5 pokojów w Oba, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Oba, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Piętro 4/4
Penthouse został zakupiony przez obecnego właściciela w 2021 r. za kwotę 210 000 EUR. Cena j…
$181,766
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TekceTekce
Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 6/7
Mieszkanie w Orion Hill Avsallar Jest to sprzedaż wtórna, w całości z meblami i sprzętem. Pr…
$115,114
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Penthouse 4 pokoi w Oba, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Oba, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Najlepszy dwupoziomowy penthouse w bloku C z widokiem na południe z pełnym widokiem na morze…
$569,245
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Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 7
Typ nieruchomości: Apartament ( Duplex ) Kategoria: nowa. Lokalizacja: Alanya, dystrykt Mahm…
$134,407
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Penthouse 1 pokój w Alanya, Turcja
Penthouse 1 pokój
Alanya, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 244 m²
Piętro 5/6
DZIELNICA ALANYA - LOKALIZACJA OBA - ÇIPLAKLI MAH. - DZIAŁKA 361/4 • 2,5 KM DO MORZA • ODL…
$578,121
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Penthouse 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nasz pierwszy i jedyny projekt domku nad jeziorem w Kargicak, który ma wyjątkowy widok na pr…
$206,008
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Penthouse 2 pokoi w Tosmur, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Tosmur, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 9/9
$520,907
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Penthouse 4 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 3
For sale, a duplex is put up in Bektash - this is a picturesque area that is located slightl…
$316,521
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Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Piętro 4/5
Sold Penthouse 2+1 with a sea view in an elite complex in walking distance from the Cleopatr…
$372,418
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Penthouse 4 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 195 m²
Piętro 12
The inverted duplex 3+1 in Mahmutlar is put up for sale. This area attracts its indescribabl…
$261,481
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Penthouse 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Podgrzewany kryty basen Basen letni ze zjeżdżalniami ( 900 m2 ) Studio fitness Sauna z Himal…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 5 pokojów w Alanya, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 215 m²
TYLKO DWIE PENTHOUSES PO LEWEJ!
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Piętro 4/5
Apartament 2 + 1 na sprzedaż w Avsallar znajduje się zaledwie 250 metrów od morza. Mieszkani…
$185,183
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Penthouse 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Kolejny elegancki nowy projekt z punktu zaufania; Wiodąca firma budowlana! W Alanyi, gdzie …
$653,016
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Penthouse 5 pokojów w Alanya, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 245 m²
Liczba kondygnacji 10
Luksusowy penthouse po obniżonej cenie od Dewelopera. Mieszkanie w poziomach 2 -x, 4 + 1, z …
$172,344
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Penthouse 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$211,863
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Penthouse 4 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 4
A new unique project at the pencil stage at starting prices. is located in the central par…
$262,040
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Penthouse 5 pokojów w Alanya, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 10
Luxurious penthouse at a reduced price from the Developer. Apartment in 2 levels, 4 + 1. Ame…
$145,788
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Penthouse 4 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Piętro 12/12
Yekta Kingdom Trade Centre   -Nom-mmno-functional dimensional complex, which is aPRETENDUTE…
$669,362
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Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
A project that adds value to life in nature and greenery, with a view of the castle and Cle…
$533,529
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Penthouse 4 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 12/12
Ten znakomity penthouse znajduje się w tętniącej życiem dzielnicy Mahmutlar w Alanya, wysoce…
$1,11M
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Penthouse 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Piętro 4/5
Przedstawiamy Państwu luksusowy dwupoziomowy apartament 2+1 z przepięknym widokiem na morze,…
$289,640
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