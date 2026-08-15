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Bliźniaki z basenem na sprzedaż w Alanya, Turcja

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1 obiekt total found
Bliźniak 1 pokój w Mahmutlar, Turcja
Bliźniak 1 pokój
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
*Alanya/ Mahmutlar* *150 MT. OD MORZA *PEŁNY WIDOK NA MORZE 4+1 250 m2 Duplex 9. i 10. p…
$172,421
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