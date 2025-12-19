Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy sklepów w Aksu, Turcja

2 obiekty total found
Sklep 220 m² w Aksu, Turcja
Sklep 220 m²
Aksu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 220 m²
Piętro 1/3
Sklep na Wynajem w Antalyi Altıntaş Viva Defne Zlokalizowany w dzielnicy Altıntaş, kompleks …
$2,323
za miesiąc
Zostaw prośbę
Sklep 1 085 m² w Aksu, Turcja
Sklep 1 085 m²
Aksu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 1 085 m²
Piętro 1/3
Przestronny Sklep do Wynajęcia w Antalyi, Altıntaş Viva Defne Sklep znajduje się w kompleksi…
$10,088
za miesiąc
Zostaw prośbę
