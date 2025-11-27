Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Aegean Region
  4. Wynajem krótkoterminowy
  5. Dom

Wynajem domy na jeden dzień w Aegean Region, Turcja

Mugla
3
3 obiekty total found
Dom 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Dom 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 1
Modern villa with direct access to the sea as part of Mett Hotel & Beach Resort Bodrum 5★An …
$2,250
za noc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wabi Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Willa 1 pokój w Yesiluzumlu, Turcja
Willa 1 pokój
Yesiluzumlu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 738 m²
Liczba kondygnacji 2
EXCLUSIVE RENTAL – OUR COMPANY IS THE SOLE AUTHORIZED AGENCY For detailed information and…
$240
za noc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
TURK KEY
Języki komunikacji
English
Willa 7 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 7 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa 6+1 in  Yalikavak  Minimum rental period 1 month. The villa is fully equipped for a co…
$1,158
za noc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wabi Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się