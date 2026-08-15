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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Thai Mueang, Tajlandia

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domy
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9 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Ban Po Daeng, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Ban Po Daeng, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 644 m²
PHA6583 Zalety nowego projektu w prowincji Phang Nga:Jest to nowoczesny ośrodek, który łącz…
$2,10M
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Mieszkanie 2 pokoi w Ban Po Daeng, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Ban Po Daeng, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 368 m²
PHA6450 Nowy kompleks luksusowych willi na Morzu Andamanskim, otoczony lasami deszczowymi. …
$1,26M
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Mieszkanie 3 pokoi w Thai Mueang, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Thai Mueang, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 521 m²
PHA6582 Nowy ośrodek z klubem country, tenis i golf. Jest to okazja, aby stać się właścicie…
$1,84M
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa 3 pokoi w Ban Po Daeng, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Ban Po Daeng, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 368 m²
Liczba kondygnacji 1
Ekstra kolekcja luksusowych prywatnych willi basenowych w ramach planowanej przez mistrza Aq…
$1,42M
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Willa 4 pokoi w Ban Po Daeng, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Ban Po Daeng, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 644 m²
Piętro 1/2
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!* Dla kogo to jest: Idealny dla zamożnych osób po…
$1,99M
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Willa 2 pokoi w Ban Po Daeng, Tajlandia
Willa 2 pokoi
Ban Po Daeng, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 430 m²
Piętro 1/2
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!* Dla kogo to jest: Idealny dla zamożnych osób po…
$1,42M
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TekceTekce
Willa 2 pokoi w Ban Po Daeng, Tajlandia
Willa 2 pokoi
Ban Po Daeng, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 368 m²
Piętro 1/2
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Ideal for affluent individuals seeking…
$1,19M
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Willa 2 pokoi w Ban Po Daeng, Tajlandia
Willa 2 pokoi
Ban Po Daeng, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 368 m²
Piętro 1/2
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Ideal for affluent individuals seeking…
$1,18M
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Willa 3 pokoi w Ban Po Daeng, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Ban Po Daeng, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 521 m²
Piętro 1/2
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Ideal for affluent individuals seeking…
$1,75M
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