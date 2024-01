Phuket, Tajlandia

LuxPride to 11 stylowa luksusowa willa dewelopera Andamana Asseta, który stał się jednym z najlepszych deweloperów premium na wyspie Phuket. Doskonałe nowoczesne wille z basenem łączą nowoczesną minimalistyczną architekturę z eleganckimi dachami cedrowymi i wysokimi oknami od podłogi do sufitu. Projekt znajduje się pod adresem: X8XG + 56J Cherngtalay, Soi Pasak 8, Tambon Si Sunthon, Thalang District, Phuket 83110, na malowniczej działce w sercu centralnej dzielnicy biznesowej. Kompleks znajduje się w cudownym miejscu, skąd można łatwo dotrzeć do plaży, restauracji i centrów handlowych! ŁATWY: - Przyjęcie - obsługa lobby - Bezpieczeństwo 24/7 - Basen - Parking - Nadzór wideo 24/7 - Ogród Społeczność jest odpowiednia dla rodzin szukających willi z basenem o niepowtarzalnym designie i pełnym zakresie usług. Zadzwoń do nas, a chętnie porozmawiamy o najbardziej dochodowych nieruchomościach w Tajlandii! Doradzimy Ci za darmo!