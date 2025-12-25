Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Surat Thani
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w Surat Thani, Tajlandia

Ko Samui
7
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Baan Bang Rak, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Baan Bang Rak, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
To nowoczesne studio jest tworzone dla tych, którzy cenią komfort i praktyczność. Panoramicz…
$78,454
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
KVARIS
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Čeština
Mieszkanie 2 pokoi w Baan Bang Rak, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Baan Bang Rak, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Ten nowoczesny apartament jest stworzony dla tych, którzy cenią komfort i praktyczność rzut …
$114,816
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
KVARIS
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Čeština
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Surat Thani.

1 pokojowe
2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Surat Thani, Tajlandia

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się