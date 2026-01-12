Kompleks mieszkalny Kvartira s vidom na more

Harmony Naiharn to projekt premium i apartamentowy z pięciogwiazdkową obsługą i wspaniałymi widokami na Morze Andamańskie.
Kompleks położony jest w samym sercu Ravai, 15 minut od plaż Kata i Karon, w odległości spaceru od całej infrastruktury turystycznej!
Kondominium składa się z 7-piętrowych budynków z 60 mieszkaniami o nowoczesnym designie.
Apartamenty wyposażone są w tablety, za pomocą których można zarządzać klimatem, oświetleniem i bezpieczeństwem mieszkania.
Cena mieszkań obejmuje pakiet mebli i urządzeń.
Jest to wyjątkowy projekt z dobrze rozwiniętą infrastrukturą, która zapewni jak najbardziej komfortowy pobyt!
PASZCZ:
- taras na dachu
- Bar
- Niekończący się basen z widokiem na morze
- Kovorking
- siłownia
- Ogrody
- sauna
- Bezpieczeństwo 24/7
- Parking
- System chipowy wejścia do kompleksu
- winda
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