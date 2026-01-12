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Kompleks mieszkalny Kvartira s vidom na more

Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$120,470
;
7
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ID: 3519
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.05.2023

Lokalizacja

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  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Mueang Phuket
  • Miasto
    Phuket City Municipality

O kompleksie

Harmony Naiharn to projekt premium i apartamentowy z pięciogwiazdkową obsługą i wspaniałymi widokami na Morze Andamańskie.

Kompleks położony jest w samym sercu Ravai, 15 minut od plaż Kata i Karon, w odległości spaceru od całej infrastruktury turystycznej!

Kondominium składa się z 7-piętrowych budynków z 60 mieszkaniami o nowoczesnym designie.

Apartamenty wyposażone są w tablety, za pomocą których można zarządzać klimatem, oświetleniem i bezpieczeństwem mieszkania.
Cena mieszkań obejmuje pakiet mebli i urządzeń.

Jest to wyjątkowy projekt z dobrze rozwiniętą infrastrukturą, która zapewni jak najbardziej komfortowy pobyt!

PASZCZ:
- taras na dachu
- Bar
- Niekończący się basen z widokiem na morze
- Kovorking
- siłownia
- Ogrody
- sauna
- Bezpieczeństwo 24/7
- Parking
- System chipowy wejścia do kompleksu
- winda

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Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2024
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Lokalizacja na mapie

Phuket City Municipality, Tajlandia

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