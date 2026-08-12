Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Phuket
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe
  6. Basen

Apartamenty wielopoziomowe z basenem na sprzedaż w Phuket, Tajlandia

;
Choeng Thale
3
Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 417 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż luksusowy apartament 3-pokojowy z designerskim obszarem naprawy 417 m2 Apartamen…
$1,57M
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Piętro 5/7
Introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surrounding nat…
$1,22M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Phuket, Tajlandia

z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się