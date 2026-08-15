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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pathum Thani, Tajlandia

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mieszkania
3
3 obiekty total found
Condo w Tha Khlong Town Municipality, Tajlandia
Condo
Tha Khlong Town Municipality, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
KAVE Wonderland: Twoja magiczna szansa inwestycyjna w pobliżu Uniwersytetu ThammasatCena sta…
$77,871
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Condo w Bang Phun, Tajlandia
Condo
Bang Phun, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
ATMOZ Kanaal Rangsit: Resort Living by the Water - Smart Investment in Rangsit 's New Urban …
$75,750
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Condo w Tha Khlong Town Municipality, Tajlandia
Condo
Tha Khlong Town Municipality, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
KAVE Wonderland: Twoja magiczna szansa inwestycyjna w pobliżu Uniwersytetu ThammasatWkrocz w…
$93,021
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Parametry nieruchomości w Pathum Thani, Tajlandia

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