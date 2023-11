Complex of villas with swimming pools near beaches, Samui, Thailand

Na Chom Thian, Tajlandia

od €146,778

Poddaj się: 2023

NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 300 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Tajlandii i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Bayphere to nowy hotel inwestycyjny położony w malowniczej okolicy Na Jomtien, 200 metrów od plaży South Na Jomtien. Hotel znajduje się pod adresem: 159 หมู บ ที ่ 2 Na Chom Thian 18 Alley, Na Chom Thian, Sattahip District, Chon Buri 20250, Tajlandia. Wszystkie pokoje wyposażone są w klimatyzację, sejf, czajnik, lodówkę, minibar i telewizor z płaskim ekranem. Pokoje dysponują balkonem, biurkiem i łazienką z bidetem. Wszystkie pokoje w hotelu Bayphere obejmują ręczniki i pościel. Rano serwowane jest śniadanie w formie bufetu « ». Mieszkańcy mają odkryty basen, bezpłatny parking, centrum fitness i ogród. Mieszkańcy mogą również odwiedzić restaurację i bar oraz zrelaksować się na tarasie. Udogodnienia obejmują całodobową recepcję, transfer zi na lotnisko, obsługę pokoju i bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu. Plaża North Na Jomtien znajduje się 200 metrów od hotelu, a pole golfowe Eastern Star - 32 km od hotelu. Międzynarodowe lotnisko U-Tapao Pattaya znajduje się zaledwie 33 km od hotelu. W pobliżu znajduje się cała niezbędna infrastruktura. To wspaniałe miejsce oferuje pełen zakres usług zapewniających najbardziej komfortowy pobyt! ŁATWY: - Odkryty basen - Darmowe Wi-Fi - Plaża ( pierwsza linia ) - Bezpłatny parking - Transfer z lotniska - Centrum fitness - Pokoje dla niepalących - Restauracja - Bar Zadzwoń do nas, a chętnie porozmawiamy o najbardziej dochodowych nieruchomościach w Tajlandii! Doradzimy Ci za darmo!