Kompleks mieszkalny The Base Rise

Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*

Dla kogo jest odpowiedni:

Idealny dla koneserów nowoczesnego życia w spokojnej atmosferze. Projekt jest idealny dla młodych par, małych rodzin i inwestorów chcących zainwestować w dynamicznie rozwijający się obszar.

O lokalizacji:

Położony w centrum dzielnicy Muang Phuket, The Base Rise oferuje dogodny dostęp do głównych centrów handlowych, międzynarodowych szkół i placówek medycznych. Tylko 2 minuty do Central Phuket, 25 minut do Patong Beach i 35 minut do lotniska.

O projekcie:

Nowoczesny 8-piętrowy apartamentowiec z 326 apartamentami. Powierzchnie od 24,75 do 35,00 mkw. Wszystkie apartamenty wyposażone są w inteligentny system domowy i energooszczędne rozwiązania zapewniające wygodę i bezpieczeństwo.

Udogodnienia:



Lobby

Przestrzeń coworkingowa

Duży basen

Ogród w stylu tropikalnym

Centrum fitness

Strefa dla dzieci

Parking z ładowarkami dla pojazdów elektrycznych

Inteligentny system domowy

Panele słoneczne

Wi-Fi

Atrakcyjność inwestycyjna:

Atrakcyjne ceny i strategiczna lokalizacja sprawiają, że The Base Rise jest doskonałym wyborem na długoterminowe inwestycje. Rosnący popyt na mieszkania na wynajem i rozwój okolicy przyczyniają się do wzrostu wartości nieruchomości.

3 najważniejsze cechy:

Uprzywilejowana centralna lokalizacja w Phuket. Nowoczesne udogodnienia i przemyślana infrastruktura. Ekologiczne i energooszczędne rozwiązania dla komfortowego życia.

*Bilety są prezentem przy zakupie dowolnej nieruchomości u nas na wyspie Phuket, w cenie od 100 000 USD.