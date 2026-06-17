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Kawalerki na sprzedaż w Na Kluea, Tajlandia

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6 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Na Kluea, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 3/8
Klub Royal Condominium to studio nad morzem w prestiżowej dzielnicy Wongamat Pattaya!Nowocze…
$53,758
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Na Kluea, Tajlandia
Kawalerka
Na Kluea, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Piętro 7/8
Klub Royal Wong Amat to nowy kompleks położony w północnej części miasta obok słynnej świąty…
$76,941
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Kawalerka w Na Kluea, Tajlandia
Kawalerka
Na Kluea, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Piętro 5/8
Klub Royal Wong Amat to nowy kompleks położony w północnej części miasta obok słynnej świąty…
$72,049
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International Property AlertInternational Property Alert
Kawalerka w Na Kluea, Tajlandia
Kawalerka
Na Kluea, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 13/32
Po Pattaya Condominium jest nowy ultranowoczesny high- rise condominium położony w samym ser…
$159,663
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Kawalerka w Na Kluea, Tajlandia
Kawalerka
Na Kluea, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 25/40
Studio z widokiem na morze w luksusowym kompleksie przez Riviera Wongamat Beach Condo jest l…
$155,616
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Kawalerka w Nong Prue, Tajlandia
Kawalerka
Nong Prue, Tajlandia
Powierzchnia 23 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$64,996
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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