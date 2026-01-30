Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Condo z basenem na sprzedaż w Mueang Phuket, Tajlandia

3 obiekty total found
Condo 4 pokoi w Wichit, Tajlandia
Condo 4 pokoi
Wichit, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$224,966
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Wichit, Tajlandia
Condo 2 pokoi
Wichit, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Liczba kondygnacji 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$91,374
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Wichit, Tajlandia
Condo 3 pokoi
Wichit, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$195,590
Zostaw prośbę
