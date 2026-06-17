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Domy Szeregowe w Laem Chabang, Tajlandia

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2 obiekty total found
Szeregowiec w Laem Chabang, Tajlandia
Szeregowiec
Laem Chabang, Tajlandia
To nie jest tylko kamienica - to inwestycja, którą możesz dziś zainwestować. Żadnych ukryty…
$67,344
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Szeregowiec w Laem Chabang, Tajlandia
Szeregowiec
Laem Chabang, Tajlandia
Przytulny kamienica - w pełni umeblowany przez IKEA, darmowa rejestracja, pierwszy rok wolny…
$73,494
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Laem Chabang, Tajlandia

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