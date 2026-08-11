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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Ko Samui, Tajlandia

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Ko Samui, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Ko Samui, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 4
Rezydencja z basenem i widokiem panoramicznym, Samui, Tajlandia Oferujemy wille i apartamen…
$214,156
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Mieszkanie 2 pokoi w Ko Samui, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Ko Samui, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa rezydencja z basenem i panoramicznym widokiem na morze, Samui, Tajlandia Oferujem…
$235,045
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Parametry nieruchomości w Ko Samui, Tajlandia

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Tanie
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