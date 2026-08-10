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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Khok Kloi, Tajlandia

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1 obiekt total found
Mieszkanie 5 pokojów w Khok Kloi, Tajlandia
Mieszkanie 5 pokojów
Khok Kloi, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 053 m²
PHA5371 Nowy hi- end projekt składający się z 37 willi i 24 apartamentów oferuje luksusowe …
$5,45M
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