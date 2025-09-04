Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Tajlandia
  3. Kathu
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Kathu, Tajlandia

3 obiekty total found
Szeregowiec w Pa Tong, Tajlandia
Szeregowiec
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Introducing this exquisite villa located in the heart of Patong, offering 3 floors of space …
$265,545
Szeregowiec 3 pokoi w Kamala, Tajlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Kamala, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 3
wyłączne kamienica Raju Kamala II w sercu Kamala - komfort, bezpieczeństwo i przyrody w pobl…
$215,414
Szeregowiec w Kathu, Tajlandia
Szeregowiec
Kathu, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
? Stylish Three-Level House for Sale in Kathu, Phuket Discover this stylish and spacious …
$183,314
Parametry nieruchomości w Kathu, Tajlandia

