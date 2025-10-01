Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Condo z basenem na sprzedaż w Kathu, Tajlandia

2 obiekty total found
Condo 3 pokoi w Kathu, Tajlandia
Condo 3 pokoi
Kathu, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 8
Luksusowe apartamenty w sercu PhuketTen niskowieżowiec, położony na powierzchni 6 raju (okoł…
$117,088
Condo 2 pokoi w Kathu, Tajlandia
Condo 2 pokoi
Kathu, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Liczba kondygnacji 8
Luksusowe apartamenty w sercu PhuketTen niskowieżowiec, położony na powierzchni 6 raju (okoł…
$69,680
Parametry nieruchomości w Kathu, Tajlandia

Tanie
Luksusowe
