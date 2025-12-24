Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z basenem na sprzedaż w Karon, Tajlandia

Dom 3 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 66 m²
Ten śródziemnomorski kompleks mieszkalny znajduje się w odległości krótkiego spaceru od plaż…
$204,852
Dom 2 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny na zachodnim wybrzeżu Phuket oferuje stylowe apartamenty zale…
$87,981
Dom 1 pokój w Karon, Tajlandia
Dom 1 pokój
Karon, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Położony na malowniczym wzgórzu zaledwie 800 metrów od jednej z najpiękniejszych plaż Phuket…
$146,206
AdriastarAdriastar
Willa 5 pokojów w Karon, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Karon, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 231 m²
Piętro 3/3
Doświadcz nowego poziomu luksusu w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Phuket. Ta now…
$1,95M
Dom 2 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Ten śródziemnomorski kompleks mieszkalny znajduje się w odległości krótkiego spaceru od plaż…
$93,745
Dom 3 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Apartament znajduje się 900 metrów od plaży Karon na zachodnim wybrzeżu Phuket. Lokalizacja …
$236,332
Estate Service 24Estate Service 24
Dom 3 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny na zachodnim wybrzeżu Phuket oferuje stylowe apartamenty zale…
$166,159
Dom 2 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Apartament znajduje się zaledwie 300 metrów od plaży na zachodnim wybrzeżu Phuket. Karon Pla…
$127,257
Dom 2 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w prestiżowej części wybrzeża Karon. Jest to rza…
$109,077
CultureCulture
Dom 3 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 54 m²
Apartament 2 sypialnie w pobliżu plaży Karon jest unikalną ofertą dla osób szukających komfo…
$201,128
Dom 3 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Ten dwupokojowy apartament jest świetną ofertą dla tych, którzy szukają komfortowe zakwatero…
$237,775
Dom 1 pokój w Karon, Tajlandia
Dom 1 pokój
Karon, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny na zachodnim wybrzeżu Phuket oferuje stylowe apartamenty zale…
$80,746
Dom 4 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Apartamenty położone w dzielnicy Karon w Phuket oferują idealne warunki do komfortowego życi…
$563,466
Dom 2 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Ten śródziemnomorski kompleks mieszkalny znajduje się w odległości krótkiego spaceru od plaż…
$107,836
Dom 3 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Ten śródziemnomorski kompleks mieszkalny znajduje się w odległości krótkiego spaceru od plaż…
$147,964
Dom 2 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Stylowe apartamenty znajdują się w jednym z najbardziej komfortowych i zrównoważonych obszar…
$137,838
Dom 2 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Projekt znajduje się w najbardziej komfortowej okolicy na zachodnim wybrzeżu Phuket. Archite…
$204,432
