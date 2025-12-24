Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z ogrodem na sprzedaż w Karon, Tajlandia

Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 6
Powierzchnia 330 m²
KAR7272 Cechy własności: • 2 Domy z basenem w pobliżu plaż Karon• Panoramiczny widok na oc…
$1,06M
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
KAT6468 Unikalny kompleks położony wśród bujnych tropikalnych stoków Kata Beach. W odległoś…
$896,575
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 450 m²
KAT6048 Tylko 50 metrów do morza!Jest ciche i spokojne miejsce, idealne dla całej rodziny. …
$1,70M
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
KAT21706 Odkryj wyjątkową okazję do posiadania jednej z dwóch ostatnich willi w tym ekskluz…
$543,408
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 700 m²
KAT5739 Nowoczesna willa w kolorze śnieżno-białym. Idealne połączenie luksusu i komfortu. K…
$787,315
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 432 m²
KAT22627 Wyrafinowana i przestronna willa przeznaczona do bezszwu tropikalnego życia jest t…
$963,271
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 530 m²
KAR21708 Jest to projekt z ograniczoną liczbą willi, z których każdy znajduje się na "własn…
$993,891
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
KAR5433 Nowy Niesamowity Projekt z przestronnymi willami oferuje unikalne połączenie luksus…
$883,721
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
KAT7117 Ta oszałamiająca willa trzypoziomowa oferuje doskonałą mieszankę komfortu, elegancj…
$5,79M
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 660 m²
KAR22394 Ta 4-sypialna willa z widokiem na morze przynosi wyrafinowany styl życia w sercu K…
$1,68M
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 6
Powierzchnia 1 847 m²
KAR7015 Ten projekt pozwala nowym właścicielom zmaksymalizować przestrzeń. Składa się z dwó…
$2,89M
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 513 m²
KAT22443 Położony w malowniczych wzgórzach Kata, Phuket, te luksusowe wille przedefiniować …
$1,98M
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 803 m²
KAT21709 Jest to rozwój tylko 3 luksusowych willi. Są one budowane w ramach infrastruktury …
$1,61M
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 225 m²
KAT22549 Ograniczona kolekcja nowoczesnych willi na wzgórzu oferuje doskonałą mieszankę pry…
$639,493
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 446 m²
KAR22550 Rzadka okazja do posiadania stylowej willi na wzgórzu zaledwie krótki spacer od mi…
$2,12M
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 700 m²
KAT5156 Ta trzypiętrowa willa w Kata stanowi doskonałą mieszankę komfortu, prywatności i no…
$864,440
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 489 m²
KAR21952 Gdzie luksusowe meets doskonałość panoramaNa uroczym krajobrazie Phuket, Karon Vil…
$2,37M
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
KAT3062 Na wzgórzu z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze Andaman i otaczający g…
$994,588
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
KAR6543 500 metrów do Karon Beach!Niesamowita willa do życia w raju. Kilka minut spacerem o…
$2,19M
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 320 m²
KAR5960 Przyjemny fotelik, który mieszka obok natury.Nowy Niesamowity Projekt z przestronny…
$1,53M
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 560 m²
KAT21824 Położony w jednym z najbardziej prestiżowych posiadłości willi Phuket, nieruchomoś…
$2,54M
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 400 m²
KAT5996 Projekt tej pięknej willi tworzy uroczystą atmosferę. W tym samym czasie wygląda ba…
$2,22M
