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Domy Szeregowe w Bang Sare, Tajlandia

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Bang Sare, Tajlandia
Szeregowiec
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy kamienica w nowoczesnym stylu w okolicy Bang Saray kilka kroków od czystej, przy…
$404,673
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