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Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Bang Lamung, Tajlandia

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3 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Pluak Daeng District, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pluak Daeng District, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$60,700
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 1 pokój w Pluak Daeng District, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pluak Daeng District, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$80,310
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 8/8
WOW Marka Nowy Kondominium Dusit Grand Park 2 znajduje się w samym sercu Jomtien. Będzie ona…
$64,706
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Typy nieruchomości w Bang Lamung.

condo
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Bang Lamung, Tajlandia

z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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