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Domy Szeregowe w Lagoa, Portugalia

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2 obiekty total found
Szeregowiec w Ferragudo, Portugalia
Szeregowiec
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Townhouse w nowoczesnym stylu, położony w cichej okolicy, w odległości krótkiego spaceru od …
$393,006
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Szeregowiec w Lagoa, Portugalia
Szeregowiec
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Vale de Milho Village to projekt inwestycyjny "pod klucz" z 32 kamienicami z 2 i 3 sypialnia…
$733,996
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Parametry nieruchomości w Lagoa, Portugalia

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z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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