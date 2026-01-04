  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Sintra
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Sintra, Portugalia

Lizbona
6
Porto
2
Cascais
2
Oeiras
2
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy House T3
Zespół mieszkaniowy House T3
Zespół mieszkaniowy House T3
Zespół mieszkaniowy House T3
Zespół mieszkaniowy House T3
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy House T3
Zespół mieszkaniowy House T3
Sintra, Portugalia
od
$1,17M
Powierzchnia 288 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Przestronny i elegancki dom z 3 łazienkami w prywatnym apartamencie w Albarraque. Posiada duży salon z kominkiem, stylową kuchnią, prywatnym ogrodem oraz piwnicę z pralnią i parkingiem na 2-3 samochody. Wysokokońcowe wykończenia, klimatyzacja i doskonałe światło naturalne. Apartament oferuje…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Beloura
Zespół mieszkaniowy Beloura
Zespół mieszkaniowy Beloura
Zespół mieszkaniowy Beloura
Zespół mieszkaniowy Beloura
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Beloura
Zespół mieszkaniowy Beloura
Sintra, Portugalia
od
$1,30M
Powierzchnia 166 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Kompleks mieszkalny położony w prestiżowej i spokojnej okolicy Beloura, Sintra. Te nowoczesne trzypokojowe domy, zbudowane w 2021 roku, oferują doskonałą mieszankę funkcjonalności i komfortu codziennego. Każda jednostka posiada 6 łazienek / WC, przestronny układ i dwa miejsca parkingowe. Poł…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
166.0
1,29M
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Na mapie
Realting.com
Udać się