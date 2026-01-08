  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Oeiras
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Oeiras, Portugalia

Zespół mieszkaniowy PAÇO DE ARCOS
Zespół mieszkaniowy PAÇO DE ARCOS
Zespół mieszkaniowy PAÇO DE ARCOS
Zespół mieszkaniowy PAÇO DE ARCOS
Zespół mieszkaniowy PAÇO DE ARCOS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy PAÇO DE ARCOS
Zespół mieszkaniowy PAÇO DE ARCOS
Oeiras, Portugalia
od
$955,227
Powierzchnia 142 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Kompleks mieszkalny w spokojnej okolicy Alto da Terrugem, Sintra. Przestronne apartamenty z nowoczesnym wykończeniem: jasny salon z dostępem do dużego tarasu, w pełni wyposażona kuchnia, trzy sypialnie z budynką- w szafy, i dwie łazienki. Cechy obejmują klimatyzację, podwójne szyby, miejsce …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
142.0
951,553
Stowarzyszenie
BitProperty
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Rezydencja The Hill of Oeiras
Rezydencja The Hill of Oeiras
Rezydencja The Hill of Oeiras
Rezydencja The Hill of Oeiras
Rezydencja The Hill of Oeiras
Pokaż wszystko Rezydencja The Hill of Oeiras
Rezydencja The Hill of Oeiras
Barcarena, Portugalia
od
$279,935
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 88–161 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Pierwszy budynek z 4, tylko 6 z 15 apartamentów zostało. Planowane zakończenie budowy to grudzień 2025 r
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
88.0 – 105.0
408,642 – 443,669
Mieszkanie 3 pokoi
160.0 – 161.0
595,450 – 642,152
Deweloper
Amber PD
