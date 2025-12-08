  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Porto, Portugalia

Zespół mieszkaniowy Ferreira Cardoso
Porto, Portugalia
od
$228,296
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 47–383 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Ten nowoczesny kompleks ze wspaniałymi wykończeniami łączy proste i nowoczesne funkcje. Przechodzi głęboką renowację i znajduje się w pobliżu zabytkowego centrum Porto, które jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ten kompleks apartamentów oferuje wszystkie udogodnienia potrze…
Agencja
AMBER STAR REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Loja Bijou
Porto, Portugalia
od
$247,671
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 69–290 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks mieszkaniowy w zabytkowym budynku, który jest jednym z najciekawszych w mieście Porto. Kompleks składa się z trzech budynków różnego rodzaju ( A / B / C ), łącząc wspaniały przykład architektury w stylu Modeon i architektury pałacowej z początku XX wieku. br / Budynek znajduje…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
156.0 – 220.0
908,798 – 1,19M
Mieszkanie 4 pokoi
290.0
1,52M
Sklep
69.0
361,189
Agencja
AMBER STAR REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Terra
Aguas Santas, Portugalia
od
$357,217
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Zainspirowany aktywnym stylem życia, który łączy naturę i wyrafinowanie, w którym mieszkańcy mogą cieszyć się na zewnątrz, z rodzinną atmosferą zapewniającą dobre samopoczucie całej rodzinie. Okoliczne tereny zielone rozciągają się na wnętrze kondominium. Ogród o powierzchni ponad 1000 m ² …
Agencja
AMBER STAR REAL ESTATE
Zostaw prośbę
