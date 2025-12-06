  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Cascais
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Cascais, Portugalia

Lizbona
6
Porto
2
Oeiras
2
Sintra
2
Zespół mieszkaniowy House T3 deluxe
Zespół mieszkaniowy House T3 deluxe
Cascais, Portugalia
od
$1,52M
Powierzchnia 169 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Elegancki dom z trzema sypialniami w jednym z najbardziej spokojnych miejsc Estoril, zaledwie kilka minut od Tamariz Beach i Cascais nabrzeża. Na dwóch piętrach znajduje się 3 apartamenty, przestronny salon z podwójnymi sufitami wysokościowymi oraz orientacja na zachód dla naturalnego światł…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Zespół mieszkaniowy Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Cascais, Portugalia
od
$1,59M
Powierzchnia 124 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Ten elegancki dom z 3 sypialniami o powierzchni 207 m2 jest w pełni odnowiony z materiałów premium i ustawić w ekskluzywnej strzeżonej społeczności z basenem w Monte Estoril. Na czterech piętrach znajduje się 3 apartamenty, przytulny salon z kominkiem, w pełni wyposażona kuchnia, przestronny…
Stowarzyszenie
BitProperty
