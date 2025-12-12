  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Lisbon, Portugalia

Cascais
2
Oeiras
2
Sintra
2
Rio de Mouro
1
Zespół mieszkaniowy House T3
Zespół mieszkaniowy House T3
Zespół mieszkaniowy House T3
Zespół mieszkaniowy House T3
Zespół mieszkaniowy House T3
Zespół mieszkaniowy House T3
Sintra, Portugalia
od
$1,17M
Powierzchnia 288 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Przestronny i elegancki dom z 3 łazienkami w prywatnym apartamencie w Albarraque. Posiada duży salon z kominkiem, stylową kuchnią, prywatnym ogrodem oraz piwnicę z pralnią i parkingiem na 2-3 samochody. Wysokokońcowe wykończenia, klimatyzacja i doskonałe światło naturalne. Apartament oferuje…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Parque das Nacoes
Zespół mieszkaniowy Parque das Nacoes
Zespół mieszkaniowy Parque das Nacoes
Zespół mieszkaniowy Parque das Nacoes
Zespół mieszkaniowy Parque das Nacoes
Zespół mieszkaniowy Parque das Nacoes
Lizbona, Portugalia
od
$2,21M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 16
Powierzchnia 272 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 4 pokoi
272.0
3,52M
Agencja
AMBER STAR REAL ESTATE
Zespół mieszkaniowy Infante Residences
Zespół mieszkaniowy Infante Residences
Zespół mieszkaniowy Infante Residences
Zespół mieszkaniowy Infante Residences
Zespół mieszkaniowy Infante Residences
Zespół mieszkaniowy Infante Residences
Estrela, Portugalia
od
$641,980
Powierzchnia 116–116 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Infante Residences to luksusowy rozwój mieszkaniowy w eleganckiej dzielnicy Estrela w Lizbonie. Ten ekskluzywny projekt obejmuje 45 w pełni odnowionych apartamentów z wysokiej jakości wykończeniami, przestronne układy, klimatyzację, drewniane podłogi i w pełni wyposażone kuchnie. Mieszkańcy …
Stowarzyszenie
BitProperty
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Square
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Square
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Square
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Square
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Square
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Square
Marvila, Portugalia
od
$547,885
Rok realizacji 2023
Powierzchnia 71–192 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Zamknięte mieszkanie położone nad brzegiem rzeki Teju, składające się z 8 bloków nowoczesnych i wysokiej jakości mieszkań. Spokojna okolica, w której znajdują się apartamenty, jest nowoczesna, mieści około 120 sklepów, rynek, siłownię i inne usługi. Jest to także kilka minut jazdy od cent…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
71.0
639,859
Mieszkanie 2 pokoi
154.0
1,17M
Mieszkanie 3 pokoi
192.0
1,39M
Agencja
AMBER STAR REAL ESTATE
Zespół mieszkaniowy House T3 deluxe
Zespół mieszkaniowy House T3 deluxe
Zespół mieszkaniowy House T3 deluxe
Zespół mieszkaniowy House T3 deluxe
Zespół mieszkaniowy House T3 deluxe
Zespół mieszkaniowy House T3 deluxe
Cascais, Portugalia
od
$1,52M
Powierzchnia 169 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Elegancki dom z trzema sypialniami w jednym z najbardziej spokojnych miejsc Estoril, zaledwie kilka minut od Tamariz Beach i Cascais nabrzeża. Na dwóch piętrach znajduje się 3 apartamenty, przestronny salon z podwójnymi sufitami wysokościowymi oraz orientacja na zachód dla naturalnego światł…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Zespół mieszkaniowy Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Zespół mieszkaniowy Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Zespół mieszkaniowy Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Zespół mieszkaniowy Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Zespół mieszkaniowy Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Cascais, Portugalia
od
$1,59M
Powierzchnia 124 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Ten elegancki dom z 3 sypialniami o powierzchni 207 m2 jest w pełni odnowiony z materiałów premium i ustawić w ekskluzywnej strzeżonej społeczności z basenem w Monte Estoril. Na czterech piętrach znajduje się 3 apartamenty, przytulny salon z kominkiem, w pełni wyposażona kuchnia, przestronny…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Beloura
Zespół mieszkaniowy Beloura
Zespół mieszkaniowy Beloura
Zespół mieszkaniowy Beloura
Zespół mieszkaniowy Beloura
Zespół mieszkaniowy Beloura
Sintra, Portugalia
od
$1,30M
Powierzchnia 166 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Kompleks mieszkalny położony w prestiżowej i spokojnej okolicy Beloura, Sintra. Te nowoczesne trzypokojowe domy, zbudowane w 2021 roku, oferują doskonałą mieszankę funkcjonalności i komfortu codziennego. Każda jednostka posiada 6 łazienek / WC, przestronny układ i dwa miejsca parkingowe. Poł…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
166.0
1,29M
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy PAÇO DE ARCOS
Zespół mieszkaniowy PAÇO DE ARCOS
Zespół mieszkaniowy PAÇO DE ARCOS
Zespół mieszkaniowy PAÇO DE ARCOS
Zespół mieszkaniowy PAÇO DE ARCOS
Zespół mieszkaniowy PAÇO DE ARCOS
Oeiras, Portugalia
od
$955,227
Powierzchnia 142 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Kompleks mieszkalny w spokojnej okolicy Alto da Terrugem, Sintra. Przestronne apartamenty z nowoczesnym wykończeniem: jasny salon z dostępem do dużego tarasu, w pełni wyposażona kuchnia, trzy sypialnie z budynką- w szafy, i dwie łazienki. Cechy obejmują klimatyzację, podwójne szyby, miejsce …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
142.0
956,854
Stowarzyszenie
BitProperty
Rezydencja The Hill of Oeiras
Rezydencja The Hill of Oeiras
Rezydencja The Hill of Oeiras
Rezydencja The Hill of Oeiras
Rezydencja The Hill of Oeiras
Rezydencja The Hill of Oeiras
Barcarena, Portugalia
od
$279,935
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 88–161 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Pierwszy budynek z 4, tylko 6 z 15 apartamentów zostało. Planowane zakończenie budowy to grudzień 2025 r
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
88.0 – 105.0
410,919 – 446,140
Mieszkanie 3 pokoi
160.0 – 161.0
598,767 – 645,729
Deweloper
Amber PD
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Lizbona, Portugalia
od
$831,989
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 26
Powierzchnia 161–255 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Ten oszałamiający rozwój znajduje się w Lizbonie, regionie z niesamowitym widokiem, umieszczone w dobrym regionie, w otoczeniu usług publicznych, handlu, transportu i rozrywki, z widokiem na miasto i jego uroki!Lokalizacja i dostępnośćZnajduje się w Campolide, odmładzającym obszarze miasta L…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
161.0
921,632
Mieszkanie 2 pokoi
184.0
1,68M
Mieszkanie 3 pokoi
255.0
1,91M
Agencja
AMBER STAR REAL ESTATE
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Urban
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Urban
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Urban
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Urban
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Urban
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Urban
Marvila, Portugalia
od
$350,646
Rok realizacji 2023
Powierzchnia 177 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Unikalne budynki w nowej dzielnicy przy promenadzie z uprzywilejowaną lokalizacją. W cichej i nowoczesnej okolicy znajduje się około 120 sklepów, rynek, siłownia i inne usługi. Zaledwie kilka minut od centrum Lizbony, lotniska, parku narodów i centrum kreatywnego Beato. Apartamenty z a…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
177.0
1,31M
Agencja
AMBER STAR REAL ESTATE
Zespół mieszkaniowy Alcantara, Lisbon
Zespół mieszkaniowy Alcantara, Lisbon
Zespół mieszkaniowy Alcantara, Lisbon
Zespół mieszkaniowy Alcantara, Lisbon
Zespół mieszkaniowy Alcantara, Lisbon
Madalena, Portugalia
od
$719,319
Rok realizacji 2023
Kompleks mieszkaniowy, położony w Alcantara w Lizbonie, w dzielnicy Bairro da Estrela, oferuje niezwykłe połączenie historii i relaksu. Obszar Estrela jest jednym z najbardziej centralnych miejsc w Lizbonie. Z fantastycznymi widokami i lokalizacją z doskonałym dostępem do centrum miasta. I…
Agencja
AMBER STAR REAL ESTATE
