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Kup mieszkanie w Lisbon, Portugalia

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753 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Cascais, Portugalia
Premium Premium
Mieszkanie 4 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 233 m²
Doświadcz wzniesionego wybrzeża życia w tym luksusowym duplex czteropokojowe w Urban Living,…
$2,45M
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Mieszkanie 3 pokoi w Madalena, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Madalena, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Położony między historycznym charakterem Chiado i tętniącym życiem tętnem Lizbony, Alure pre…
$1,85M
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Mieszkanie 3 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Odkryj wzniosłe wybrzeże mieszkające w tym luksusowym apartamencie z trzema sypialniami w Ur…
$1,64M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 232 m²
Doświadcz wzniesionego wybrzeża życia w tym luksusowym duplex czteropokojowe w Urban Living,…
$2,48M
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Mieszkanie 1 pokój w Madalena, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Madalena, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Położony między tętniącym życiem rytmem Chiado a spokojem rzeki Tagus, Alure prezentuje ten …
$867,080
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Mieszkanie 1 pokój w Madalena, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Madalena, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Położony między tętniącą życiem atmosferą Chiado i spokojem rzeki Tagus, Alure prezentuje to…
$888,802
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Mieszkanie 1 pokój w Madalena, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Madalena, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Położony między tętniącą życiem atmosferą Chiado i spokojem rzeki Tagus, Alure prezentuje to…
$878,641
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Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,14M
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Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,14M
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Mieszkanie 3 pokoi w Madalena, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Madalena, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Położony między historycznym charakterem Chiado i tętniącym życiem tętnem Lizbony, Alure pre…
$1,56M
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English
Mieszkanie 4 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 233 m²
Doświadcz wzniesionego wybrzeża życia w tym luksusowym duplex czteropokojowe w Urban Living,…
$2,48M
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Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,14M
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Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,24M
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Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,21M
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Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,21M
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Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,21M
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Mieszkanie 1 pokój w Madalena, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Madalena, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Położony między tętniącą życiem atmosferą Chiado i spokojem rzeki Tagus, Alure prezentuje to…
$890,202
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Mieszkanie 4 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Doświadcz wzniesionego wybrzeża życia w tym luksusowym duplex czteropokojowe w Urban Living,…
$3,41M
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Mieszkanie 3 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Odkryj wzniosłe wybrzeże mieszkające w tym luksusowym apartamencie z trzema sypialniami w Ur…
$2,00M
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Mieszkanie 3 pokoi w Madalena, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Madalena, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 153 m²
Położony między historycznym charakterem Chiado i tętniącym życiem tętnem Lizbony, Alure pre…
$1,62M
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Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,14M
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Mieszkanie 4 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Doświadcz wzniesionego wybrzeża życia w tym luksusowym duplex czteropokojowe w Urban Living,…
$3,01M
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Mieszkanie 3 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Odkryj wzniosłe wybrzeże mieszkające w tym luksusowym apartamencie z trzema sypialniami w Ur…
$1,73M
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Mieszkanie 4 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 233 m²
Doświadcz wzniesionego wybrzeża życia w tym luksusowym duplex czteropokojowe w Urban Living,…
$2,47M
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Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,32M
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Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,34M
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Mieszkanie 3 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Odkryj wzniosłe wybrzeże mieszkające w tym luksusowym apartamencie z trzema sypialniami w Ur…
$1,59M
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Mieszkanie 3 pokoi w Madalena, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Madalena, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 141 m²
Położony między historycznym charakterem Chiado i tętniącym życiem tętnem Lizbony, Alure pre…
$1,64M
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Mieszkanie 1 pokój w Madalena, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Madalena, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Położony między tętniącą życiem atmosferą Chiado i spokojem rzeki Tagus, Alure prezentuje to…
$877,259
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Penthouse w Alcabideche, Portugalia
Penthouse
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 211 m²
Penthouse z 4 sypialniami znajduje się na trzecim piętrze, charakteryzuje się przestrzennośc…
$3,21M
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Typy nieruchomości w Lisbon.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Lisbon, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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