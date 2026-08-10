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Kawalerki na sprzedaż w Lisbon, Portugalia

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7 obiektów total found
Kawalerka w Arroios, Portugalia
Kawalerka
Arroios, Portugalia
Powierzchnia 37 m²
W samym sercu Lizbony, blisko Marquês de Pombal i głównej ulicy Avenida da Liberdade, jest t…
$484,298
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Kawalerka w Madalena, Portugalia
Kawalerka
Madalena, Portugalia
Powierzchnia 38 m²
Studio apartament o powierzchni 38 metrów kwadratowych. m w nowym budynku w dzielnicy Chiado…
$462,337
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Kawalerka w Madalena, Portugalia
Kawalerka
Madalena, Portugalia
Powierzchnia 80 m²
Studio apartament w nowym projekcie w samym sercu Lizbony, zaledwie kilka kroków od Praça do…
$456,558
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Kawalerka w Arroios, Portugalia
Kawalerka
Arroios, Portugalia
Powierzchnia 37 m²
Piętro 2/6
W samym sercu Lizbony, blisko Marquês de Pombal i głównej ulicy Avenida da Liberdade, jest t…
$487,510
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Kawalerka 1 pokój w Madalena, Portugalia
Kawalerka 1 pokój
Madalena, Portugalia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 2/5
Studio - znajduje się w jednej z najbardziej znanych części Lizbony, Santa Maria Major! To m…
$347,593
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Kawalerka 1 pokój w Lizbona, Portugalia
Kawalerka 1 pokój
Lizbona, Portugalia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Этот туристический комплекс расположен в центре Каркавелуш, известного своим широким выбором…
$187,545
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Kawalerka 1 pokój w Arroios, Portugalia
Kawalerka 1 pokój
Arroios, Portugalia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 3/8
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy obejmuje 38 luksusowych apartamentów o wysokich właściwości…
$364,939
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Parametry nieruchomości w Lisbon, Portugalia

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